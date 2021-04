Bergstraße. Ein schwerer Lastwagenunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Autobahn 67 zwischen Lorsch und Gernsheim. Gegen 8.50 Uhr war ein Fahrer aus Tschechien unterwegs in Richtung Norden, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lkw mit Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der gesamte Zug rutschte über die Böschung und kam erst im Wald zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Aus den Tanks des Lastzuges, der 20 Tonnen Fracht geladen hatte, waren durch den Unfall rund 100 Liter Dieselöl ausgelaufen, um die sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten. „Wahrscheinlich muss auch Erdreich abgetragen werden, die Wasserbehörde ist verständigt“, sagte dazu ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen.

Die Bergungsarbeiten sind aufwendig und dauerten über mehrere Stunden an. Währenddessen wurde der Verkehr über die linke Fahrspur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Am Morgen hatte sich ein Stau gebildet, der sich jedoch im Laufe des Vormittags wieder auflöste. Dann kam es nach Auskunft der Polizei nur noch zu geringeren Verkehrsbehinderungen.

