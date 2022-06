Schwere Spargelsaison in Hessen - oft geringere Einnahmen als Ausgaben

Hessen. Hohe Kosten und Zurückhaltung bei den Verbrauchern haben den hessischen Spargelbauern die Saison vermiest. "Die Erträge und die Qualität waren gut", sagte der Sprecher des hessischen Bauernverbandes, Bernd Weber, über das offizielle Ende der Spargelsaison am Freitag. Inflation, der Krieg in der Ukraine und die Kaufzurückhaltung bei dem Edelgemüse hätten vielfach aber dazu geführt, dass die Landwirte geringere Einnahmen als Ausgaben hatten.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden deutschlandweit im vergangenen Jahr 119 268 Tonnen Spargel geerntet. Die Anbaufläche der über 1500 Betriebe lag bei 22 283 Hektar. In Hessen wird dem Bauernverband zufolge das Edelgemüse auf rund 1650 Hektar angebaut. Die Spargelernte beginnt in Deutschland normalerweise in der zweiten Aprilhälfte und dauert traditionell bis zum "Johannistag" am 24. Juni. Der offizielle Saisonstart in Hessen war in diesem Jahr am 6. April.

