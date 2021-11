Schwarzhalsige Kamelhalsfliege wird Insekt des Jahres 2022

Frankfurt. Sie hat einen auffallend langen Hals und glasklare Flügel - die Schwarzhalsige Kamelhalsfliege (Venustoraphidia nigricollis) wird das "Insekt des Jahres 2022". "Lange Zeit galt diese Art als eine der seltensten Kamelhalsfliegen - bis man erkannte, dass sich die adulten Tiere mit dem charakteristischen schwarzen Halsschild überwiegend in der Kronenschicht von Bäumen aufhalten", erklärte Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg und Vorsitzender des Kuratoriums, am Montag bei der Vorstellung des Insekts des Jahres.

Ohnehin gelten die sechs bis 15 Millimeter großen Kamelhalsfliegen (Raphidioptera) als artenärmste Ordnung der Insekten. Weltweit seien nur etwa 250 Kamelhalsfliegen-Arten bekannt, sagte Schmitt. "In Mitteleuropa sind es bislang 16 beschriebene Arten - eine davon ist unser Insekt des Jahres." Ganz anders war es demnach noch zur Zeit der Dinosaurier: Aus fossilen Funden lasse sich ableiten, dass die Insekten damals in deutlich größerer Vielfalt vorkamen.

Ein besonderes Beispiel für das Vorkommen von Kamelhalsfliegen liegt den Angaben zufolge im Zentrum von Wien: Umgeben von brausendem Verkehr haben sich auf dem Maria-Theresien-Platz in der österreichischen Hauptstadt in den dort stehenden Kiefern zwei Kamelhalsfliegen-Arten angesiedelt.

Weltweit einzigartig sei das jährliche Massenauftreten der schlanken Insekten rund um einen mehrere Jahrhunderte alten Bauernhof in Oberösterreich, berichtete der Wissenschaftler weiter. Auf 800 Metern Höhe habe sich hier eine aus dem Mittelmeerraum eingeschleppte Art niedergelassen, deren geschlechtsreife Tiere jedes Jahr während der Paarungszeit von Mai bis Juli in großer Anzahl zu beobachten seien.

Das Insekt des Jahres wird seit 1999 jährlich bekanntgegeben. Mit der Aktion soll Aufmerksamkeit auf Nutzen und Gefährdung der Arten gelenkt werden. In diesem Jahr ist die Dänische Eintagsfliege (Ephemera danica) das Insekt des Jahres.