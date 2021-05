Jetzt ist es offiziell: In den nächsten fünf Jahren hat in der Bergsträßer Kreispolitik aus CDU und Grünen das Sagen. Am Freitag unterzeichneten Vertreter beider Parteien im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim den Koalitionsvertrag.

Sieben Unterschriften finden sich auf der letzten Seite des Papiers, das die beiden Parteien in den vergangenen Wochen erarbeitet haben: Für die CDU

...