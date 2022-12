Schwan auf der A6 bei Ludwigshafen gesichtet

Ludwigshafen. Am heutigen Freitagnachmittag ist ein Schwan auf der A6 gesichtet worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizeiautobahnstadion Ruchheim, dass ein Schwan auf der A6 in Fahrtrichtung Viernheim, im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke unterwegs war. Die Beamten konnten den Schwan daraufhin unmittelbar neben der Fahrbahn auf dem Seitenstreifen sitzend feststellen.

Nach einem kurzen Gespräch und einem Platzverweis wurde er mit einer Decke zugedeckt und in einen Polizeibus getragen. Außer einem Fauchen zeigte sich der Schwan hierbei kooperativ, sodass keine weiteren Zwangsmaßnahmen nötig waren. Laut der Polizei, war der Schwan unverletzt, wodurch er kurz darauf am Rheinufer nahe Ludwigshafen in die Freiheit entlassen werden konnte.

Aus Sicherheitsgründen musste der rechte Fahrstreifen der A6 für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden, wodurch ein geringfügiger Rückstau entstanden ist.