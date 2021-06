Schutz vor zu viel Sonne ist wichtig

Ich habe die letzten Tage dafür genutzt viel draußen zu sein. Weil es so heiß ist, war ich viel schwimmen. Dabei habe ich mir leider einen gemeinen Sonnenbrand geholt, der ganz schön weh tut. Ein Sonnenbrand ist eine leichte Verbrennung der Haut. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wo ich mich in der Sonne verbrannt habe. Denn als ich draußen war, wehte ein kühler Wind und ich dachte, dass es gar nicht so heiß ist, dass man sich verbrennen kann.

Leider hilft der Wind dabei allerdings wenig. Ein Sonnenbrand entsteht nämlich durch die Strahlen der Sonne. Diese Strahlen nennt man UV-Strahlen und man kann sie nicht mit den Augen sehen. Die Strahlen dringen in die obere Hautschicht ein. Um die Hautzellen zu schützen, hüllt unser Körper sie in einen schützenden, braunen „Farbstoff“, den man Melanin nennt. Dieser Stoff schützt dann unsere Hautzellen vor der Sonnenstrahlung und ist der Grund, weshalb wir in der Sonne braun werden. Sitzen wir aber länger in der Sonne, reicht das nicht mehr aus und die Hautzellen können beschädigt werden.

Durch Sonnenbrand beschädigte Zellen können sich verändern und zu Krebszellen werden. Ein Sonnenbrand erhöht also auch das Hautkrebsrisiko.

Achtet also gut darauf, dass ihr immer gut mit Sonnencreme eingecremt seid und euch nicht nur in der Sonne, sondern auch genügend im Schatten aufhaltet.

