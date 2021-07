Schuss aus Luftdruckwaffe abgegeben

Bischofsheim. Ein 23-Jähriger hat in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) auf einem Parkplatz mutmaßlich einen Schuss aus einer Waffe abgefeuert. Zeugen meldeten den Vorfall in der Nacht zum Dienstag, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Beamten trafen demnach auf dem Parkplatz auf vier Frauen und Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren. Bei der Durchsuchung sei im Handschuhfach eines Wagens eine Luftdruckwaffe gefunden worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 23-Jährige gab demnach an, der Besitzer zu sein. Eine Waffenerlaubnis habe er aber nicht vorzeigen können. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann den Schuss abgegeben hat. Die Ermittlungen dauerten aber noch an,sagte ein Sprecher. Auf den 23-Jährigen kommt ein Ermittlungsverfahren zu.