Schuss auf Weinheimer Spielplatz

Weinheim. Einen Tag nach einem Pistolenschuss, der die Besucher des Weinheimer Schlossparks in Schrecken versetzt hat, erinnerte am Dienstag kaum noch etwas an den Vorfall. Der Tatort wurde bereinigt, das Absperrband abgehängt, Kinder tollten wieder unbeschwert auf dem großen Spielplatz vor dem Exotenwald. Einzelne Polizisten und ein Einsatzwagen waren die einzigen Überbleibsel, die daran erinnerten, dass ein 34-Jähriger von einem Beamten auf dem Gelände niedergeschossen worden war.

Absperrband um den großen Spielplatz am Weinheimer Exotenwald. Eine Auseinandersetzung dort hatte am Montag zur Folge, dass ein Polizist seine Dienstwaffe benutzte. © Gabriel Schwab

Eltern mit Kindern rannten davon

Es war Montagnachmittag gewesen, als etwa um 16.30 Uhr ein Knall aus der Richtung des Exotenwalds durch den Weinheimer Schlosspark hallte. Nur wenige Momente später rannten Menschen, darunter Eltern mit Kindern, davon.

Auf dem Calisthenics-Pfad unterhalb des Großen Spielplatzes war es zum Streit zwischen zwei Männern gekommen. Einer davon war ein 34-jähriger Mann, der der Polizei schon in der Vergangenheit aufgefallen ist. Eine Zeugin rief schließlich die Polizei, wenig später rückten zwei Beamte an. Der Streit eskalierte – der 34-Jährige zückte ein Messer und bedrohte damit die Polizisten. Diese setzten Pfefferspray gegen den Alkoholisierten ein, doch es zeigte keine Wirkung. Einer der Polizisten griff daraufhin zur Waffe und schoss.

„Derzeit nicht in Lebensgefahr“

Wie das Landeskriminalamt am Dienstag auf Anfrage erklärt, traf der Beamte den 34-Jährigen in den Oberkörper. Er schwebe derzeit nicht in Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand könne als stabil eingeschätzt werden, sagte LKA-Sprecher Jürgen Glodek. Dieses hat die Ermittlungen übernommen, was in Fällen des polizeilichen Schusswaffengebrauchs üblich ist. Nach aktuellem Stand der Untersuchung seien die Personen auf dem Spielplatz, viele davon Mütter mit ihren Kindern, durch den Einsatz und die Schussabgabe nicht gefährdet gewesen.

Noch keine Aussagen zu Ablauf

Was sich genau zwischen dem 34-Jährigen und seinem Kontrahenten abgespielt hat, darüber wollte das Landeskriminalamt mit Blick auf die Ermittlungen keine Aussage machen. Das gilt ebenso für weitere Angaben zu den Umständen, die dazu geführt haben, dass der Beamte auf den Mann schoss. Der Polizist befinde sich weiterhin im aktiven Dienst: „Eine Freistellung aus dienstrechtlichen Gründen ist derzeit nicht gegeben“, so Glodek.