Schuppen und Gartenhütte in Viernheim in Brand geraten

Viernheim. Ein Schuppen und eine daneben stehende Gartenhütte in der Burgstraße in Viernheim sind am Montagmorgen (29.), gegen 6 Uhr in Brand geraten. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, wie die Polizei berichtet. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.