Schuppen in Ober-Ramstadt fängt Feuer - Mehrfamilienhaus evakuiert

Ober-Ramstadt. In Ober-Ramstadt in Südhessen ist aus noch ungeklärten Gründen ein Schuppen abgebrannt. Während der Löscharbeiten musste ein angrenzendes Mehrfamilienhaus zur Sicherheit geräumt werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Bewohner blieben aber unverletzt. Die Feuerwehr habe den Brand innerhalb einer halben Stunde gelöscht und die Menschen konnten zurück in ihre Wohnungen. Warum das Feuer am Mittwochabend in dem Schuppen ausbrach, wollen Brandermittler am heutigen Donnerstag aufklären. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich.

