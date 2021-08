Schulstart für die ABC-Schützen / Minister begrüßt Impfempfehlung

Bildung. Ihren ersten Schultag haben rund 57 300 Mädchen und Jungen am Dienstag in Hessen gefeiert. Auch für die jüngsten Kinder an den Grundschulen gelten die Corona-Regeln mit Tests und Maskenpflicht. Das Kultusministerium hat festgelegt, dass es nach den Sommerferien zunächst zwei Präventionswochen an den Schulen gibt. In der Zeit soll die Testfrequenz für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer von zwei auf drei Coronatests pro Woche erhöht werden. Es besteht auch am Platz während des Unterrichts eine Maskenpflicht.

Die Einschulung finde zwar noch nicht wieder unter ganz normalen Bedingungen statt, sagte Kultusminister Alexander Lorz an der Bonifatiusschule Fulda, die er zusammen mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) besuchte. Trotzdem sei die Einschulung für die Erstklässler ein ganz besonderer Tag, den die Schulen und die Verwaltung bestmöglich vorbereitet habe.

Bereits vor den Ferien seien die Schulen über ein aktualisiertes Corona-Hygienekonzept sowie erweiterte Test- und Schutzmaßnahmen in den ersten Wochen nach Schuljahresbeginn informiert worden, erklärte Lorz. Zudem sei die Impfung der Lehrkräfte beinahe flächendeckend abgeschlossen und die der Kinder und Jugendlichen gewinne an Fahrt. Er begrüße die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zum Impfen von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren sehr. Jede zusätzliche Impfung in dieser Altersgruppe helfe den Schulen.

Bundesbildungsministerin Karliczek betonte, es sei oberstes Ziel, dass die Schulen offenbleiben. Gerade im Grundschulbereich müsse Präsenzunterricht mit den bekannten Vorsichtsmaßnahmen stattfinden. Für die Jüngsten sei der unmittelbare Kontakt zu ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer besonders wichtig. Das gelte noch einmal in besonderer Weise für die gerade erst eingeschulten Kinder.

