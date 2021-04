Schulklassen sieben bis elf bekommen eine Perspektive

Hessen. Hessen will den älteren Schülern trotz der verschärften Corona-Regeln für die Schulen eine Perspektive bieten. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) kündigte am Freitag in Wiesbaden an, dass die Klassen sieben bis elf ab dem 6. Mai wieder Wechselunterricht haben können, wenn in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt ihrer Schule die Inzidenz unter 100 liegt.

Derzeit werden die Jahrgänge ab Klasse sieben im Distanzunterricht in Hessen mit Homeschooling unterrichtet. Die Kinder der Jahrgangsstufen eins bis sechs haben Wechselunterricht. Auch die Abschlussklassen bekommen Präsenzunterricht.