Schulkinowochen auch bei uns

Liebe Kinder, die Schulkinowochen fangen am Ende dieses Monats an. Dabei geht es darum, dass ihr mit eurer ganzen Schulklasse zusammen ein Kino besucht und euch dort einen Film anschaut, der etwas mit dem Thema zu tun habt, das ihr gerade im Unterricht behandelt.

Fred Fuchs © MM

Am 28. Juni geht es los. Zuerst nur digital über den Computer. Aber vom 1. bis zum 9. Juli gibt es dann auch Filmvorführungen in Kinos in unserer Nähe. Zum Beispiel in Bensheim, Heppenheim oder in Viernheim.

Das Programm wurde vom Deutschen Filminstitut & Filmmuseum zusammengestellt. Ihnen war dabei wichtig, dass Kinder und Jugendliche das Kino als einen Ort kennenlernen, an dem Kunst und Kultur im Mittelpunkt stehen. Am Ende haben sie über 100 verschiedene Filme gefunden, zwischen denen man sich entscheiden kann.

Die Lehrer suchen sich dabei einen Film aus, von dem sie wissen, dass er sehr gut in den aktuellen Unterricht passt. Zum Beispiel der Film zu einem Buch, das ihr vorher in der Schule gelesen habt. Nach der Vorstellung behandelt ihr dann den Film noch mal im Unterricht und sprecht über das, was ihr gesehen habt. Die Karte für den Eintritt kostet dabei für jedes Kind 4 Euro.

Die Schulkinowochen finden jedes Jahr statt. Letztes Jahr mussten sie aber wegen des Coronavirus abgesagt werden. In diesem Jahr geht es um aktuelle Themen wie Rassismus, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Fragt doch mal eure Lehrer, ob ihr auch bei den Schulkinowochen mitmacht.

Euer Fred Fuchs fw

