Schulgebäude von Dieben heimgesucht

Darmstadt. Eine böse Überraschung erlebte der Hausmeister einer Schule an der Bessunger Straße in Darmstadt, als er am Samstagnachmittag die Spuren ungebetener Gäste in dem öffentlichen Schulgebäude entdeckte. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Freitag (27.8.) gegen 13.30 Uhr zurück, innerhalb derer sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten, verschiedene Räume betraten und dort nach Beute suchten. Bei ihrem Vorgehen verursachten sie einen noch nicht bezifferten Sachschaden und erbeuteten mindestens eine Bohrmaschine sowie Geld. Der gesamte Umfang der gemachten Beute ist abschließend noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt zu erreichen.

