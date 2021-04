Schulen und Kindergärten im Kreis Bergstraße ab Donnerstag geschlossen

Bergstraße. Die Schulen im Kreis Bergstraße müssen wegen der Corona-Pandemie am Donnerstag weitgehend schließen. Das Berliner Robert-Koch-Institut hat für heute eine Inzidenz von 166,1 für den Kreis veröffentlicht. Die Inzidenz ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner.

Nach der von Bundestag und Bundesrat in der vergangenen Woche beschlossenen Corona-"Notbremse" müssen die Schulen geschlossen werden, sobald die Inzidenz in einem Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 liegt. Das ist im Kreis Bergstraße seit heute der Fall, wo ein höherer Wert seit Sonntag ermittelt wird. Damals lag die Inzidenz bei 176. Wieder öffnen dürfen die Schulen aber erst, wenn der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165 liegt. Sollte das ab morgen erreicht werden, könnten die Schüler ab Donnerstag kommender Woche (6. Mai) wieder im Wechselunterricht beschult werden.

Aus den Zahlen, die der Kreis Bergstraße selbst veröffentlicht, ergibt sich für heute zwar nur eine Inzidenz von 163. Maßgeblich sind aber die Werte des RKI, die allerdings von einer etwas niedrigeren Bevölkerungszahl ausgehen.

Die Regelungen für die Schulen sollen auch für die Kindergärten gelten. Eine Notbetreuung an Schulen und Kindergärten soll eingerichtet werden.

