Schulen und Kindergärten dürfen am Montag wieder öffnen

Bergstraße.

Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat für heute (Stand: 3.10 Uhr) eine Inzidenz - also die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner - von 122,1 (für den Kreis Bergstraße ermittelt. Dieser Wert ist maßgeblich für die Anwendung der Corona-"Notbremse", die von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Er liegt seit Freitag vergangener Woche unter 165, also seit inzwischen fünf Werktagen.

Damit dürfen am übernächsten Tag die Schulen und Kindergärten wieder geöffnet werden. Da dies der Samstag ist, werden die Beschränkungen faktisch am Montag, 10. Mai, greifen. Für alle Klassen ist dann Wechselunterricht vorgesehen, bei dem jeweils die Hälfte einer Klasse in der Schule und der Rest zu Hause unterrichtet wird.

Am Montag könnten auch Erleichterungen beim Einkaufen in Kraft treten, da die Inzidenz seit dem Wochenende auch unter 150 liegt. So wäre das Einkaufen nach einer Terminvereinbarung und bei Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests wieder möglich.

Beim RKI sind Stand heute für den Kreis 10.350 Infektionsfälle und 311 Todesopfer registriert.

Die Schulen und Kindergärten mussten am 29. April schließen, nachdem das RKI drei Tage in Folge eine Inzidenz von über 165 festgestellt. Grund war möglicherweise eine verzögerte Registrierung der vom Kreis gemeldeten Fälle. Die absoluten Fallzahlen lagen zu jener Zeit deutlich unter den vom Kreis mitgeteilten. Die Inzidenzwerte aus dem Landratsamt lagen jeweils deutlich niedriger als die der Berliner Behörde und nur kurz über der Schwelle von 165. Das hat die Beschränkungen allerdings nicht verhindern können, ebenso wenig wieder Umstand, dass das RKI seine hohen Inzidenzwerte später nach unten korrigiert hat.

