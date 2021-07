Schulen: Galgenfrist für Microsoft Teams

Bergstraße. An Videokonferenzen über die Plattform Microsoft Teams haben sich viele Schüler im Kreis Bergstraße während der Corona-Pandemie gewöhnt, oder auch gewöhnen müssen. Dass der Hessische Datenschutzbeauftragte dieses Werkzeug nun möglichst schnell durch ein anderes System ersetzen sehen will, hat in der jüngsten Sitzung des Kreistags für Diskussionen gesorgt. Ein Antrag der SPD, das Gremium möge sich für eine einjährige Übergangsphase stark machen, fand dennoch keine Mehrheit.

Der Hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel beruft sich auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, in der festgehalten ist, dass in den USA – dem Herstellerland der Software – kein ausreichendes Schutzniveau gewährleistet ist. Deshalb sollen dorthin keine personenbezogenen Daten übertragen werden. Dieses Problem war schon länger bekannt. Um in der Pandemie digitalen Unterricht zu ermöglichen, wurden die US-amerikanischen Videokonferenz-Systeme an Schulen aber geduldet. Der Datenschutzbeauftragte hatte angekündigt, dass diese Duldung zum 31. Juli ausläuft – auch für andere US-Systeme wie Webex. Stattdessen soll zum neuen Schuljahr eine einheitliche, datenschutzkonforme Software eingeführt werden.

Verunsicherung nicht verschärfen

Diese Ansage stört die SPD. Die coronabedingte Verunsicherung an Schulen solle durch einen kurzfristigen Wechsel nicht weiter verschärft werden, appellierten die Genossen. „Wir sind einer der Landkreise mit den meisten Schulen, die dieses System nutzen“, betonte Landtagsabgeordnete Karin Hartmann. Alleine ist sie mit ihrer Kritik nicht. Auch Lehrer, Eltern und Schülervertretungen haben sich dafür ausgesprochen, noch an Teams festzuhalten. Das Thema beschäftigt auch Schulen in anderen Ländern. Rheinland-Pfalz etwa hat zugestimmt, dass die dortigen Schüler Teams bis zum Sommer 2022 nutzen dürfen.

Aus Sicht der schwarz-grünen Mehrheitskoalition im Kreistag ist dem SPD-Antrag aber bereits genüge getan, wie Grünen-Fraktionschef Matthias Schimpf betonte. Landrat Christian Engelhardt und mehrere Amtskollegen haben, ebenso wie andere Akteure, das Gespräch mit dem Kultusministerium und dem Datenschutzbeauftragten gesucht, mit der Folge, dass Letzterer ein Stück weit zurückgerudert ist.

Zum einen stellte er klar, dass das Auslaufen der Duldung nur das Videokonferenz-System betrifft, aber nicht andere Anwendungen wie etwa die Chatfunktion. Zum anderen hat er auch die Frist für den Stopp der Teams-Konferenzen etwas aufgeweicht.

„Wachsweiche“ Klarstellungen

Er sei bereit, Verzögerungen, bei der Einführung an den einzelnen Schulen „mitzutragen, soweit erkennbar ist, dass die Schulen den Weg hin zu einem datenschutzkonformen Videokonferenz-System eingeschlagen haben“. Allerdings gehe er davon aus, dass die Schulen bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2021/22 die Umstellung vollzogen haben, hieß es jüngst in einer Pressemitteilung aus der Landesbehörde.

Hartmann hält auch die Halbjahresfrist für zu kurz, ihr Genosse Josef Fiedler bezeichnete die Klarstellungen Roßnagels als wachsweich. Zweifel daran, dass das neue hessische Videokonferenz-System bis zum Beginn des neuen Schuljahres schon verfügbar ist, bekundete auch Engelhardt. Er sei nicht glücklich mit dem Ziel, das der Datenschutzbeauftragte ausgegeben hat. Entscheidend sei die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs.

Christopher Hörst (FDP) empfahl den Sozialdemokraten, den Antrag zurückzunehmen, abzuwarten, wie sich die Sache entwickelt und ihn bei Bedarf erneut zu stellen. Die SPD beharrte aber auf der sofortigen Abstimmung.

Zustimmung gab es von der Fraktion Die Linke/FW sowie von der AfD, die Fraktion des Vereins Freie Wähler enthielt sich. Mit den Stimmen der Koalition und der FDP wurde der Antrag abgelehnt.