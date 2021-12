Schul-Alltag mit Masken und Schnelltests

Bergstraße. Bergstraße. Der Corona-Winter herrscht in den Bergsträßer Schulen: Wegen der hohen Infektionszahlen in der Region, im Bundesland und in der gesamten Republik gilt seit Ende November auch an den Sitzplätzen in den Klassenzimmern die Maskenpflicht. Dreimal pro Woche sind Schnelltests fällig. Wie ist die Stimmung an den Schulen? Die Redaktion dieser Zeitung hat sich umgehört.

„Unsere Schüler, Eltern und Lehrer machen das mit den Tests und Masken wirklich gut“, sagt Jutta Rothfritz, Leiterin der Wingertsbergschule in Lorsch. Mit regelmäßigen Maskenpausen, in denen die Schüler und Lehrer kurz Luft holen können, werde die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase erträglicher gestaltet.

Schwieriger Schulsport

Die Dauer der Corona-Maßnahmen sei allerdings belastend. Falle ein Kind aus, müsse es zu Hause beschult werden. Viel Zeit gehe auch für die Tests und ihre Dokumentation in den Testheften drauf. Der Verwaltungsaufwand, den die Krise mit sich bringt, sei enorm.

Schwierig gestalte sich auch der Schulsport. Die Maskenpflicht gilt dort nicht, Sport in der Halle ohne Gesichtsbedeckung ist der Schulleitung aber im Moment zu gefährlich. Bisher finde der Sport im Freien statt. Angesichts der immer kälteren Tage seien die Lehrer aber auch da hin- und hergerissen.

In der vierten Welle habe es an der Wingertsbergschule so viele Corona-Fälle gegeben wie zuvor in der ganzen Pandemie nicht. „Wir sind trotzdem froh, dass wir in Präsenz unterrichten können“, betont Rothfritz. Wissen lasse sich vielleicht mit gutem Heimunterricht vermitteln, alles andere aber nicht.

Entlastend sei, dass fast das ganze Kollegium durchgeimpft ist. Sie selbst hätte sich eine frühzeitige Einführung einer Impfpflicht gewünscht, sagt Rothfritz - das sei aber ihre persönliche Meinung. Alle sehnten sich nach den Ferien - jeder habe sie dringend nötig.

Besser als Heimunterricht

Schule in diesen Zeiten bedeutet Herausforderungen, sei aber immer noch besser als Heimunterricht, ist auch Nicole Wölbern, Leiterin des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums in Bensheim, überzeugt. Es habe sich gezeigt, wie wichtig der soziale Kontakt ist. „Wir sind froh, dass es die Testmöglichkeiten gibt“, sagt sie.

Dass die Inzidenz hoch ist und vor allem junge Menschen betroffen sind, sei auch am AKG spürbar. Im Vergleich zu anderen Phasen der Pandemie hätten sich die Beteiligten aber mehr eingespielt, einiges sei auch einfacher geworden. „Es gibt jetzt im Vergleich viel klarere Regeln als vor einem Jahr und wir wissen viel eher, was wann der nächste Schritt sein sollte“, führt die Schulleiterin aus.

Deprimiert und angespannt

Schlägt ein Test an, werde nicht gleich die ganze Klasse nach Hause geschickt, sondern erst einmal nur der betroffene Schüler selbst, Kontaktpersonen müssen sich zwei Wochen lang täglich testen. Es gebe aber auch eine gewisse Sensibilität, beobachtet Wölbern. Oft holten Eltern von sich aus alle Geschwister nach Hause, wenn es bei einem ihrer Kinder einen positiven Schnelltest gab. In Hessen gilt pandemiebedingt derzeit die Regel, dass Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht abmelden können, wenn sie es wollen.

„Bei uns ist die Stimmung zwischen deprimiert und angespannt“, beschreibt Schulleiter Jürgen Mescher die allgemeine Gefühlslage am Goethe-Gymnasium in Bensheim. Es habe der jüngeren Vergangenheit einige Infektionen an der Schule gegeben. „Es war ein Wechsel, mal war die Oberstufe betroffen, mal die Unterstufe“, sagt der Oberstudiendirektor. Auch geimpfte Kollegen habe es erwischt. „Nach allem, was ich erfahren habe, sind aber keine schweren Verläufe dabei.“ Die Maskenpflicht werde eingehalten - auch wenn vereinzelt eine Ansprache nötig sei, wenn „übliche Verdächtige“ rebellieren.

Risiko in den Schulbussen

Einen gewissen Frust unter den Schülern hat Mescher registriert, weil 3 G-Regeln am Arbeitsplatz jetzt erst eingeführt wurden - während sich die Schüler schon seit geraumer Zeit regelmäßig testen müssen. Trotz aller Widrigkeiten seien sich aber alle einig, dass Präsenzunterricht unter diesen Voraussetzungen immer noch besser ist als Heimunterricht. Allenfalls wenn eine Klasse stark von Fällen betroffen war, habe mancher gefragt, ob es nicht besser sei, auch die Schüler im Umfeld nach Hause zu schicken.

Einen Bogen habe die Pandemie bisher um die Mittelpunktschule in Gadernheim gemacht, sagt Alwin Zeiß, Leiter der Mittelpunktschule in Gadernheim. Nur sehr wenige Schüler seien bisher positiv getestet worden. Bis zu den Herbstferien sei alles recht normal gelaufen, es habe eine gute Kennenlern-Phase für die neuen Schüler gegeben. Nun habe die Schule Ausflüge absagen müssen. In der Schule funktioniere die Maskenpflicht gut. Ein größeres Risiko als in den Klassen sieht Zeiß in den gut besetzten Schulbussen.

Mittlerweile gebe es in jeder Klasse der Mittelpunktschule Geimpfte. „Wir merken schon, dass es zunimmt“, sagt der Schulleiter. (kbw)