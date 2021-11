Nicht obwohl, sondern gerade weil weniger Wildtiere geschossen wurden als in den Jahren zuvor, ist Forstamtsleiter Ralf Schepp mit der Jagd am Wochenende „ganz zufrieden“. Eine Fläche von rund 1000 Hektar wurde am Samstag im Wald zwischen Lampertheim und Viernheim bejagt. 83 Wildtiere wurden dabei erlegt (27 Mal Rehwild, 56 Mal Schwarzwild). 2020 waren es 100, im Jahr 2019 131

