Schüsse im Neuenheimer Feld Heidelberg: Mehrere Personen verletzt, Täter tot

Heidelberg. Nach den bisherigen Informationen der Polizei hat ein Einzeltäter mehrere Personen in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld in Heidelberg mit einer Langwaffe verletzt. Der Täter sei tot, hieß es in einer Mitteilung. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Unter einer Langwaffe ist nach Definition eine Schusswaffe mit langem Lauf, also ein Gewehr, zu verstehen.

Die Polizei hatte zuvor mehrere Verletzte im Neuenheimer Feld in Heidelberg gemeldet. Die Polizei sei im Großeinsatz vor Ort, hieß es. Auch zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz. Das Neuenheimer Feld wurde weiträumig abgesperrt, Passanten und Autofahrer gebeten, das Gebiet weiträumig zu umgehen beziehungsweise zu umfahren.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, seien auch das SEK und ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen.

Spekulationen über Schüsse am botanischen Garten auf Twitter wurden bislang noch nicht seitens der Polizei bestätigt.

