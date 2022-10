Schüsse auf zwei Männer in Bad König

Bad König. Ein Streit in der Odenwaldgemeinde Bad König ist am Sonntagabend eskaliert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, darunter zwei 24 und 46 Jahre alter Männe durch Schüsse in die Beine.

Der Polizei wurden gegen 19.45 Uhr die Schüsse in der Bahnhofstraße gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es dort auf der Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Im Zuge des Konflikts sollen noch unbekannte Täter auf zwei 46 und 24 Jahre alte Männer geschossen haben. Beide Männer wurden im Bereich der Beine verletzt und kamen ins Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Mit Pfefferspray besprüht

Zudem wurden mindestens drei weitere Männer mit Pfefferspray besprüht und mussten ärztlich versorgt werden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vor Ort wurden umfangreiche Spuren gesichert und erste Zeugen befragt. Der Polizei liegen Hinweise darauf vor, dass sich die beteiligten Personen kennen und es im Vorfeld der Tat zu einem Kontakt kam. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen wurden eingeleitet. pol/seg