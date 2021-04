Die Bergsträßer Abiturienten waren in den Osterferien mitten in der heißen Phase: Es ging darum, den gelernten Stoff noch einmal zu wiederholen und noch vorhandene Wissenslücken zu schließen. Denn schon in dieser Woche – ab Mittwoch nämlich – müssen sie ihr Wissen in den schriftlichen Prüfungen unter Beweis stellen.

Schulbücher wälzen und die Notizen durchgehen steht derzeit auch bei

...