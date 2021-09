Bensheim. Am Donnerstag um 7.45 Uhr fuhr ein Schüler mit seinem Fahrrad in Bensheim auf der Tannbergstraße in Richtung Schwanheimer Straße. Im Bereich der Kreuzung Hagenstraße stieß der Radfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Schüler stürzte und verletzte sich. Der silberfarbene größere Wagen, laut Polizei eventuell ein SUV, flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zum Fahrer oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Bensheim unter Telefon 06251/ 84680 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1