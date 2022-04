Schockanrufe in Viernheim mit und ohne böse Folgen

Bergstraße. Mit weinerlicher Stimme erhielt am Mittwochmorgen ein älterer Mann in Viernheim einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass bei einem schweren Verkehrsunfall ein Fußgänger ums Leben gekommen sei.

Rund 12 000 Euro Schaden

Wie die Polizei gestern berichtete, gab sich die Anruferin als Tochter aus und reichte den Hörer weiter an eine angebliche Anwältin, die klar zum Ausdruck brachte, dass die Tochter im Gefängnis sitze. Starr vor Schock hörte sich der Senior weiter an, dass er mit der Zahlung von rund 50 000 Euro Kaution die Haftstrafe der Tochter umgehen könnte. Weil der Mann ehrlicherweise erzählte, dass er lediglich 3800 Euro und 8000 Dollar im Haus habe, wurde er aufgefordert, zur Bank zu gehen. Wegen der Mittagspause konnte der Mann – im Nachhinein glücklicherweise – nicht mehr Bargeld abholen. Offenbar war die Anwältin auch mit den angekündigten rund 12 000 Euro zufrieden. Es wurde eine Geldabholerin geschickt, die angeblich von der Gerichtskasse komme. Das Geld steckte der Mann wie angewiesen in einen Briefumschlag und übergab es gegen 14 Uhr an die fremde Frau. Der Betrug flog eine halbe Stunde später auf, als die echte Tochter ihren Vater besuchte.

Im Vergleich dazu ist ein 81-Jähriger aus Viernheim mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen, weil seine Hausbank keine großen Bargeldbestände in der Filiale hatte. Die geforderten 60 000 Euro bekam er nicht – es sei denn, er würde in andere Städte fahren. Diese Fahrten waren dem Mann zu beschwerlich. Er rief seine Tochter direkt an – Glück im Unglück: Schnell stellte sich heraus, dass er belogen wurde.

Auch er wurde – wie die Polizei ergänzend mitteilte – am Vormittag vermutlich von derselben Tätergruppierung angerufen. Die Geschichte mit dem angeblichen tödlichen Unfall sei nahezu identisch erzählt worden.

Die Polizei warnt

Die Ermittler betonen, man solle sich in einer solchen Situation nicht aus der Ruhe lassen und sich selbst bei der betreffenden Person – unter der bekannten Rufnummer – erkundigen. Im Zweifel sollte man immer die Polizei anrufen. pol