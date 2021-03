Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Zum Start der angekündigten kostenlosen Corona-Schnelltests für jeden Bürger ohne Symptome sind am Montag in Hessen viele Fragen offen geblieben. „Das ist alles sehr ernüchternd“, sagte die Präsidentin der Landesapothekerkammer, Ursula Funke, in Wiesbaden auf dpa-Anfrage. Nach wie vor sei die Testverordnung des Bundes nicht in Kraft. Nach ihrer Einschätzung werde die überwiegende Mehrheit der Apotheken die Tests nicht anbieten, sagte Funke. „Wir haben im Rahmen der Pandemie schon zahlreiche Extra-Aufgaben übernommen.“ Es sei auch „nicht gerade trivial“, die Tests anzubieten – es müssten dafür Raum und Personal vorhanden sein. Die Apothekerin warnte zudem: „Ein Schnelltests ist nur eine Momentaufnahme.“ Niemand dürfe sich auf dieser Grundlage in falscher Sicherheit wiegen oder die Hygieneregeln außer Acht lassen.

„Die Aussage des Bundes, dass ab Montag jeder Bürger Anspruch auf einen wöchentlichen Gratis-Schnelltest auf Sars-CoV-2 hat, bezieht sich auf die grundsätzliche Abrechnungsmöglichkeit dieser Tests“, erläuterte das Landessozialministerium. Bislang könne vom Land unter anderem die Frage nicht beantwortet werden, wie künftig überprüft werden soll, wer seinen kostenlosen Test bereits hat machen lassen.

Das Landratsamt in Heppenheim meldete am Montagabend vier neue bestätigte Corona-Fälle für den Kreis Bergstraße, darunter einen in Heppenheim und einen in Lindenfels. Unter den aktuell betroffenen Einrichtungen befindet sich das Goethe-Gymnasium in Bensheim. Die Zahl der bisher im Kreis nachgewiesenen Fälle der britischen Corona-Mutation ist um 29 auf 278 gestiegen. Der Inzidenzwert für den Kreis lag am Montagabend bei 63,07.

Laut Deutscher Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In Darmstadt waren die Infektionszahlen der vergangenen Woche die niedrigsten seit der zweiten Oktoberwoche 2020. Der Inzidenzwert für Darmstadt lag am Montag bei 46,3.

Hessenweit wurden am Montag 305 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Der Inzidenzwert lag landesweit bei 68 und damit etwas höher als am Sonntag.

Parteiaustritte bei Masken-Affäre

Unterdessen sind die beiden Hauptakteure in der Affäre um Politikergeschäfte mit Corona-Masken – der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel und sein CSU-Kollege Georg Nüßlein – jeweils aus ihrer Partei ausgetreten. Löbel zog sich zudem mit sofortiger Wirkung aus dem Parlament zurück; zunächst hatte er dies erst im Herbst tun wollen. Die CSU verlangte dies auch von ihrem Abgeordneten Nüßlein. Löbel hatte eine Beteiligung an Geschäften mit Corona-Schutzmasken bestätigt. Seine Firma hat demnach Provisionen von rund 250 000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen über Masken kassiert. Gegen Nüßlein ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Ankauf von Masken. red/dpa