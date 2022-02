Schnelleres Internet im Fuchsbau

Hallo, liebe Kinder! In unserem Fuchsbau gibt es jetzt schnelleres Internet. Als ich nämlich wegen Corona eine ganz Weile zuhause unterrichtet werden musste, also im „Homeschooling“ war, musste ich manchmal mit meinem Computer an Videotelefonaten teilnehmen – vielleicht musstet ihr das ja auch. Alle meine Mitschülerinnen und Mitschüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer konnten problemlos miteinander reden und sich auch sehen. Nur ich konnte leider manchmal nicht alles gut verstehen, was gesagt wurde, und wurde manchmal auch von den anderen nicht gut verstanden. Außerdem gab es Probleme mit der Video-Übertragung: Die Bilder der anderen wirkten manchmal so, als wären sie eingefroren.

Mein Vater erklärte mir, dass das Internet im Fuchsbau schuld an den Problemen ist. Er versprach mir, nach einer Lösung für das Problem zu suchen. Nun hat er es geschafft, dass Glasfaserkabel in den Fuchsbau verlegt wurden. Diese besondere Art von Kabel leitet Signale mithilfe von Licht schneller als die alten Kabel aus Kupfer, die wir vorher hatten. So ist die Verbindung vom Computer im Fuchsbau zu anderen Computern schneller.

Fred Fuchs © MM

Heutzutage werden in vielen Regionen die alten Kabel nach und nach gegen neue Glasfaserkabel getauscht, damit möglichst jeder Zugang zu schnellerem Internet hat. Wenn ich jetzt ein Videotelefonat mache, dann kann ich alle gut sehen und hören. lg

