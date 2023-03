Schnell-Ladestation für den Busverkehr an der Bersgtraße

Bergstraße. In Bensheim soll es einen vielversprechenden elektrischen Testbetrieb im öffentlichen Nahverkehr geben. Dies nimmt „50 plus aktiv an der Bergstraße“ zum Anlass für einen Online-Vortrag, bei dem das Thema am morgigen Mittwoch (22.), 17 Uhr, erläutert werden soll.

Dazu soll Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Bensheim eine neuartige Schnellladestation installiert werden. Sie soll ein sicheres und schnelles Nachladen der Batterie von Elektrobussen (E-Bussen) ermöglichen – ohne dass zuvor das Stromnetz ausgebaut werden muss.

Die Elektrifizierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist eine wichtige Säule der Mobilitätswende. Doch das Laden der Batterie des E-Busses entlang der Strecke oder im Depot stellt Netzbetreiber und Verkehrsgesellschaften vor große Herausforderungen. Lange Fahrtstrecken und -zeiten bedeuten für Überlandbusse große Batterien, die schnell bis zu fünf Tonnen wiegen können und einen wirtschaftlichen und ökologischen Betrieb infrage stellen.

Eine Möglichkeit, auf immer größere und schwere Batterien zu verzichten, ist das Streckenladen, das Zwischenladen der Batterie an Haltestellen mit einem hohen Energieeintrag in kurzer Zeit. Voraussetzung dafür waren bisher Leitungen mit sehr hohen Stromdurchflüssen. Diese Leitungen gibt es in der Fläche aber kaum oder sie sind sehr kostenintensiv. Adaptive Balancing Power (ABP) will zusammen mit anderen Konsortialpartnern diese Herausforderung im Projekt „Buffered-Hochleistungsladen“ (BHLL) angehen.

Kern der eingesetzten Lade- und Speichertechnologie ist ein weltweit einzigartiger, kinetischer Hochleistungs-Energiespeicher, der von dem Unternehmen ABP entwickelt wurde. Er wird einerseits mit der am jeweiligen Standort verfügbaren Leistung aus dem Stromnetz aufgeladen und erlaubt andererseits einen auf wenige Minuten verkürzten Schnellladevorgang der Batterie des E-Busses mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung.

Während des regulären Ein- und Ausstiegs der Fahrgäste kann so am Omnibusbahnhof über einen Stromabnehmer auf dem Dach des Busses die Batterie des Fahrzeugs schnell geladen werden.

Gäste sind willkommen und erhalten Zugriff auf die Videokonferenz über eine E-Mail an Walter Tydecks (walter@tydecks.info). red