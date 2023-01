Schnee und Schneeregen erwartet - DWD warnt vor glatten Straßen

Wetter. Gefrierender Sprühregen und Schneefall sorgen am Donnerstag in Hessen für teils glatte Straßen. Bis zum Mittag besteht vor allem im Bergland Glättegefahr durch gefrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen in Offenbach mitteilte. In der zweiten Tageshälfte soll dann von Nordwesten her Niederschlag einsetzen, der sich bis zum Abend in den Südosten ausbreitet. Im Bergland sind wenige Zentimeter Neuschnee möglich, in tieferen Lagen fällt Schneeregen oder leichter Schnee. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag meist ein bis drei Grad, in höheren Lagen herrscht Dauerfrost mit Werten um minus ein Grad.

In der Nacht zu Freitag kann es weiter leichten Schnee oder Sprühregen geben. Der Wetterdienst warnt insbesondere im Bergland vor andauernder Glättegefahr, auch in tiefen Lagen kann es stellenweise noch glatt werden. Am Freitag ist es bei Höchstwerten bis fünf Grad meist dicht bewölkt, zeitweise wird Schneeregen oder Regen erwartet.