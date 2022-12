Schnee und Glätte in Hessen

Wetter. Schnee sorgt in Hessen am Mittwoch für richtiges Winterwetter - inklusive der damit einhergehenden Glätte. Vor allem am Vormittag herrscht Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Der Schneefall lässt jedoch gegen Nachmittag nach. Frostig wird es bei Temperaturen zwischen minus vier und minus ein Grad. In der Nacht werden teilweise sogar bis zu minus neun Grad erreicht und besonders im Süden wird es glatt.

Der Donnerstag zeigt sich mancherorts schon etwas freundlicher, im Süden bleibt es aber stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus vier bis plus ein Grad.

Neben Wolken hat der Freitag dann auch sonnige Abschnitte anzubieten. Es bleibt meist trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.