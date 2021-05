Schmuggel mit Edel-Uhren gestoppt

Südhessen. Der Zoll am Frankfurter Flughafen kontrollierte das Gepäck von Reisenden eines Fluges aus der Schweiz. Unter anderem befragten die Beamten auch einen 37- jährigen Mann, der nach Italien weiterreisen wollte. Die Frage nach mitgebrachten anmeldepflichtigen Waren verneinte er zunächst. Für eine körperliche Durchsuchung wurde der Reisende in einen separaten Raum geleitet. Dort gab er zu, unter seiner Oberbekleidung an seinem Körper eine größere Anzahl an Luxusuhren zu transportieren.

Insgesamt trug der Mann 65 Herrenarmbanduhren namhafter Hersteller in einer Weste unter seinem Hemd mit sich. Der verhinderte Steuerschaden beträgt fast 80 000 Euro. Gegen den mutmaßlichen Uhrenschmuggler wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

„Schmuggler sind immer wieder kreativ und lassen sich interessante Verstecke einfallen. Im vorliegenden Fall könnte man vermuten, dass die Weste extra für diesen Zweck genäht wurde“, so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt.

Die Nichteinhaltung von Zollvorschriften kann verschiedene Folgen nach sich ziehen. Besonders im Reiseverkehr müssen häufig Zolldelikte wie zum Beispiel die Nicht- oder Falschanmeldung durch Reisende in Steuerstraf- und Bußgeldverfahren geahndet werden.

Im Jahr 2020 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt insgesamt 750 Steuerstrafverfahren gegen Reisende eingeleitet, ein Steuerschaden von rund 1,2 Millionen Euro verhindert.. Zudem wurden 6612 Zuwiderhandlungen mit der Festsetzung eines Zuschlages geahndet, wie der Zoll ergänzend mitteilt. pol