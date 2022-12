Schmuddelwetter vor Weihnachten in Hessen

Hessen. Nach Frost und Glätte steuert Hessen mit deutlich milderen Temperaturen, Regen und Wind auf Weihnachten zu. Im Tagesverlauf könne es in geschützten Lagen anfangs lokal noch zu gefrierendem Regen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen erreichen aber bereits bis zu neun Grad, in Hochlagen um fünf Grad.

Für den Mittwoch erwarten die Meteorologen dann meist starke Bewölkung und vorerst selten Regen, die Höchstwerte liegen bei bis zu zehn Grad, dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest. Am Donnerstag soll es dann bei starker Bewölkung zeitweise regnen bei sieben bis elf Grad und in den Hochlagen um vier Grad. Der Südwestwind fällt mäßig aus, im Bergland sind auch stürmische Böen möglich. Auch der Freitag bringt immer wieder Regen, an der Westseite des Berglands können auch größere Wassermengen herunterkommen, die Höchsttemperaturen erreichen neun bis 13 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, im Bergland wird wieder mit stürmischen Böen gerechnet.