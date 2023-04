Schlesiertreffen am Maifeiertag in Lorsch

Bergstraße. Die Kreisgruppe Bergstraße der Landsmannschaft Schlesien lädt Mitglieder und Gäste zu ihrer Hauptversammlung am Montag, 1. Mai, 11 Uhr, auf dem Hof der Familie Jöst in Lorsch (Seehof 5) ein.

Nicht nur die Mitglieder sondern auch alle an Schlesien interessierten Mitbürger sind als Gäste der Versammlung und beim anschließenden geselligen Beisammensein mit persönlichen Gesprächen, Austausch von Erinnerungen mit langjährigen Bekannten und neuen Besuchern willkommen. In der Mittagspause gibt es Gegrilltes und am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Auf Wunsch werden Mitfahrgelegenheiten für Hin- und Rückfahrt organisiert (Kontakt: Wolfram Panitz, Telefon 06251 / 8698115, E-Mail: Wolfram_Panitz@web.de). red