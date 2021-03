Bergstraße. Von Trainerlegende Klaus Schlappner erreichten die Redaktion folgende lobenden Zeilen über seinen Impftermin im Bergsträßer Corona-Impfzentrum in Bensheim:

Klaus Schlappner © Claudio Palmieri

„Am 5. März, 10 Uhr, hatte ich meinen Impftermin in Bensheim. Nach all den irritierenden Berichten war ich neugierig, wie es in Bensheim abläuft. Der Ablauf war sehr gut. Kurze Wartezeit, Einlass, Anmeldung und bis zur Anweisung in die Kabine habe ich nur freundliches, hilfsbereites Personal erlebt. Nach der Impfung noch eine angewiesene kurze Wartezeit und um 10.20 Uhr konnte ich den Heimweg antreten. Fazit: Alles sehr gut organisiert. Die ständige negative Berichterstattung über das Vor- und Umgehen mit „Corona“ ärgert mich schon längere Zeit. Der positive Ablauf am Impftag fördert meine Stimmung. Ich denke, dass die anderen Bergsträßer dies auch so positiv erlebt und empfunden haben.“ red