Schlägerei am Busbahnhof mit zwei Verletzten

Bensheim. Eine Auseinandersetzung unter mehreren jungen Erwachsenen am Busbahnhof wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand attackierten aus einer Gruppe von etwa zehn Personen mehrere Angreifer vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Zwei junge Männer zogen sich dabei leichtere Verletzungen zu, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

