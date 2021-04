Biblis. In Nordheim ist am frühen Morgen in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr sei mit der Bekämpfung des ausgedehnten Brandes beschäftigt. Zur Ursache des Feuers und zur Höhe des Schadens könnten noch keine Angaben gemacht werden.

