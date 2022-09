Bensheim. In der Zeit zwischen Dienstag (6.9.), 21 Uhr und Mittwoch (7.9.), 13.30 Uhr haben noch unbekannte Vandalen die Scheibe eines Schulbusses auf dem Parkplatz einer Schule in der Darmstädter Straße eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Das Kommissariat 41 in Bensheim ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06251/84690 entgegen.

