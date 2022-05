Scheibe eines BMW in Kirschhausen eingeschlagen und Airbag gestohlen

Heppenheim. Auf einen schwarzen BMW, der in der Igelhöhstraße in Kirschhausen geparkt war, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstagabend (17.), 21 Uhr und Mittwoch (18.), gegen 4.25 Uhr, abgesehen. Die Täter schlugen die Scheibe des Autos ein, bauten den Airbag aus und ließen unter anderem einen Fahrtenmesser mitgehen, wie die Polizei berichtet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 800 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 von der Heppenheimer Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 Hinweise entgegen.

