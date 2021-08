Darmstadt. Mehrere Hundert Euro Schaden haben noch unbekannte Vandalen am Samstag an der Alexanderstraße in Darmstadt verursacht, indem sie die Schaufensterscheibe eines Kopierladens eintraten. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Beamten des Kommissariats 43 nehmen unter der Rufnummer 06151/9690 alle Zeugenhinweise entgegen.

