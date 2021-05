Schauer, Wind und einzelne Gewitter

Hessenwetter. Es bleibt ungemütlich: Die Menschen in Hessen müssen sich auf Schauer und einzelne Gewitter einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen 12 und 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In den Hochlagen wird es bis zu 10 Grad. Außerdem ist mit mäßigem bis frischem Südwestwind und teils starken bis stürmischen Böen zu rechnen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Zeitweise gibt es schauerartigen Regen. Die Höchsttemperaturen sinken auf 5 bis 8 Grad - auf bis zu 3 Grad in den Hochlagen.