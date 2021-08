Schauer und Gewitter zum Wochenbeginn

Hessenwetter. Die neue Woche startet in Hessen mit Schauern, Gewittern und eher mäßig warm. "Das Wetter hat derzeit nicht allzu viel mit Sommer zu tun", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Von Mittag an gebe es vermehrt Schauer und einzelne starke Gewitter. Die Höchsttemperaturen werden demnach zwischen 20 und 23 Grad erreichen. "Wir müssen vorerst eine kühlere Version des Sommers durchstehen", so der Experte.

Auch am Dienstag seien viele Schauer möglich. Mancherorts könne es zu Starkregen kommen, bei Temperaturen von maximal 18 bis 22 Grad. Am Mittwoch beruhigt sich die Wetterlage den Angaben zufolge.