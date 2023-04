Schauer und Gewitter in Hessen erwartet

Wetter. In Hessen bleibt das Wetter in den nächsten Tagen wechselhaft. Am Freitag sei es zuerst überwiegend trocken, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Zum Nachmittag sowie Abend sollen dann Gewitter aufziehen, die von kurzzeitigem Starkregen und insbesondere in Nordhessen von stärkeren Böen begleitet werden. Die Temperaturen steigen unterdessen auf Höchstwerte von 15 bis 19 Grad an; im Bergland zeigt das Thermometer 10 bis 14 Grad an.

Ab Samstagnachmittag ziehen über dem ganzen Bundesland neue Wolken auf; dazu kann es nach Angaben des Meteorologen vereinzelt schauern oder gewittern. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad. Der Wind frischt böig auf. Wenigstens handele es sich dabei um verhältnismäßig warmen Wind, sagte der Meteorologe.

Am Sonntag ist der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. Im Laufe des Tages nehmen laut dem DWD-Meteorologen die Schauer und Gewitter zu. Die Werte erreichen dann maximal 15 bis 18 Grad und im Bergland 12 bis 15 Grad. Der Wind ist weiter stark böig aufgefrischt. In der kommenden Woche soll es im gesamten Bundesland frisch bleiben.