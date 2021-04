Schauer und dichte Wolken / Bodenfrost nachts möglich

Hessenwetter. Mit mehr Wolken im Norden als im Süden und vereinzelten Schauern startet Hessen in das erste Mai-Wochenende. Größtenteils bleibe es bei Temperaturen bis zu 13 Grad im Rhein-Main-Gebiet am Freitag aber trocken, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Gerade im Südwesten werde es eher freundlich. In der Nacht zum Samstag komme es örtlich zu Bodenfrost, es kühlt sich ab auf bis zu zwei Grad.

Dichte Wolken und einzelne Schauer ziehen dann am Samstag über das Land, insbesondere entlang der Ostgrenze. Die Höchstwerte liegen zwischen zwölf und 15 Grad. Auch die Nacht ist dem DWD zufolge stark bewölkt, selten lockert es sich auf. Im Odenwald in Richtung Rhön könne es auch etwas regnen. Trocken soll es dafür gebietsweise am Sonntag bleiben. Bei bis zu minus ein Grad könnte es in der Nacht zum Montag aber wieder leichten Bodenfrost geben.