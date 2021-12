Schärfere Corona-Regeln in Hessen ab Sonntag

Wiesbaden/Bergstraße. Hessen will zum Schutz der Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus die Kontakte deutlich einschränken. Die 2G-Regeln, die einen Einlass nur für geimpfte und genesene Bürger vorsehen, werden nochmals stark ausgeweitet. Die neuen Corona-Regeln sollen von Sonntag an gelten. Ein Überblick über die Maßnahmen der hessischen Landesregierung:

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Ab sofort dürfen sich maximal zwei Hausstände im öffentlichen Raum treffen, dies gilt auch als Empfehlung für den privaten Raum.

Einführung von 2G im Einzelhandel außerhalb der Grundversorgung: Zur Grundversorgung zählen etwa Supermärkte, Drogerien und Apotheken. 2G bedeutet, dass die Menschen geimpft oder genesen sein müssen.

Die 2G-plus-Option wird gestrichen: Gastronomen und Betreibern von Kinos, Theatern oder Diskotheken durften auf Abstandsregelungen und Maskenpflicht bisher vollständig verzichten, wenn sie ausschließlich Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem tagesaktuellem Schnelltest einlassen. Der Verzicht auf Masken und Abstand ist ab Sonntag nicht mehr möglich.

Ausnahme: Jugendliche bis 18 Jahre erhalten weiterhin aufgrund der regelmäßigen Teilnahme an den Tests in Schulen auch Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen, bei denen 2G gilt. Diese Regelung soll aber auslaufen, sobald ein umfassendes Impfangebot auch für diese Altersgruppe vorliegt.

Tests für Schüler: Geimpfte und genesene Schüler erhalten ab sofort ein Angebot, sich einmal pro Woche in der Schule testen zu lassen.

Regeln für Veranstaltungen

Es gelten auch neue Regelungen für Zusammenkünfte, Fachmessen, Veranstaltungen wie Sportveranstaltungen oder Vereinstreffen sowie Kulturangebote wie Theater, Opern, Kinos und Konzerte:

In Innenräumen: Bis zehn Personen ist keine Regelung erforderlich, ab elf bis 100 Personen gilt 2G sowie ein Abstands- und Hygienekonzept. Ab 101 Personen greift 2Gplus sowie ein Abstands- und Hygienekonzept. Ab 250 Personen gilt eine Genehmigungspflicht durch die zuständigen Gesundheitsämter.

Im Freien: Bis zehn Personen ist keine Regelung erforderlich. Ab elf bis 100 Personen greift ein Abstands- und Hygienekonzept. Ab 101 Personen gilt 2G sowie ein Abstands- und Hygienekonzept. Ab 3000 Personen gilt eine Genehmigungspflicht und Kapazitätsbeschränkung ab dem 3001. Platz auf 25 Prozent.

Kirche: Bei Gottesdiensten und anderen religiösen Zusammenkünften in Innenräumen wird die Anwendung der 3G-Regeln künftig dringend empfohlen.

Soweit der Zugang zu Einrichtungen, Betrieben, Angeboten oder Veranstaltungen auf Personen mit Impf-, Genesenen- oder Testnachweis beschränkt ist, sind sie auf Verlangen der zuständigen Behörde oder des jeweiligen Betreibers oder Veranstalters verpflichtet, den Nachweis vorzulegen. Ab sofort sollen die Nachweise möglichst in digital auslesbarer Form, also zum Beispiel mit einem QR-Code, erbracht werden.

Die hessische Landesregierung will zudem im Landtag beantragen, dass die Abgeordneten angesichts der Corona-Zahlen eine pandemische Lage beschließen. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden an. Die Regierung strebe für die kommende Woche einen entsprechenden Landtagsbeschluss an. Mit einem solchen Beschluss seien laut Infektionsschutzgesetz zusätzliche Corona-Maßnahmen in Hessen möglich, soweit und solange die konkrete Gefahr der Corona-Ausbreitung in Hessen bestehe. „Einen solchen Beschluss brauchen wir, um gerüstet zu sein, falls sich die Situation noch weiter zuspitzt“, erklärte der Ministerpräsident. Als mögliche weitere Verschärfungen der Corona-Regeln nannte er ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum sowie die Schließung von Freizeit- und Kultureinrichtungen.

176 neue Fälle im Kreis

Im Kreis Bergstraße wurden nach einer Mitteilung aus dem Landratsamt vom Mittwoch 160 neue Corona-Infektionsfälle registriert. 17 Personen aus dem Kreis befinden sich demnach auf einer Intensivstation.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind innerhalb des Landkreises von 39 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine intensivmedizinische Behandlung benötigt. lhe/red