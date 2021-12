Schärfere Corona-Regeln ab Dienstag

Wiesbaden/Bergstraße. Mit Blick auf die Omikron-Virusvariante verschärft Hessen seine Corona-Regeln nach Weihnachten. Im öffentlichen Raum dürfen sich ab Dienstag (28.) nur noch Gruppen von maximal zehn Menschen treffen, wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gestern in Wiesbaden ankündigte. Sind nicht geimpfte oder nicht genesene Personen dabei, dann sind nach wie vor nur Treffen von einem Haushalt und maximal zwei Menschen eines weiteren Haushalts erlaubt.

Im privaten Bereich bleibt es in Hessen bei einer dringenden Empfehlung für diese Kontaktbeschränkungen. Der Betrieb von Tanzlokalen, Clubs und Diskotheken wird landesweit und unabhängig von den örtlichen Infektionszahlen untersagt, wie Bouffier erläuterte. In den Räumen dürfe aber regulärer Gastronomiebetrieb eingerichtet werden – jedoch ohne Tanz. Die Obergrenze für alle Veranstaltungen drinnen oder draußen liegt in Hessen ab Dienstag bei 250 Teilnehmern.

Inzidenz im Kreis sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße sinkt – nach einem Tag mit einem leichten Anstieg – weiter und erreicht aktuell laut Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 271,9. Für ganz Hessen wurde inzwischen die 200er-Marke unterschritten – sie liegt bei 196,8.

Unterdessen kommen die Impfungen im Kreisgebiet voran. Nach Angaben aus dem Landratsamt wurden hat der Kreis seit Beginn der Impfungen insgesamt 198 876 Spritzen gesetzt – darunter bereits 13 747 Drittimpfungen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 39 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen drei Patienten eine invasive Beatmung benötigen.

2417 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 462 586. Insgesamt 8458 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung geracht, das sind 19 mehr als am Vortag. lhe/red