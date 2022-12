Schäden an Radwegen in Hessen melden

Hessen. Mängel an Radwegen können künftig einfacher gemeldet werden. Die dafür in Hessen vorhandene Online-Meldeplattform Radverkehr sei verbessert worden, teilte das Wirtschafts- und Verkehrsministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit.

Das Internetangebot lasse sich nun leichter bedienen und biete neue Funktionen. Verbesserungsvorschläge ließen sich in weniger als einer Minute übermitteln. Benötigt würden Angaben zum Ort, der Art der Beeinträchtigung und zur Absenderin oder zum Absender. Die neue Webseite sei für Smartphones optimiert und erlaube auch das Hochladen von Fotos. Die Meldungen gehen an die Kommunen.