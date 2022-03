Schadenssummen bei Telefonbetrug 2021 in Hessen nach oben geklettert

Hessen. Die Schadenssummen bei registrierten Fällen von Telefonbetrug wie etwa Enkeltrick oder Anlagebetrug sind 2021 in Hessen in die Höhe geschnellt. Nach Zahlen des Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden brachten Kriminelle ihre Opfer im vergangenen Jahr um insgesamt mehr als 21,74 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch rund 8,5 Millionen Euro gewesen. Die Summe der erfassten vollendeten Fälle kletterte den LKA-Angaben zufolge von 2601 (2020) auf 3709 (2021). Allein beim Anlagebetrug entstand 2021 ein Schaden von rund 5,6 Millionen Euro.

Zum "Enkeltrickbetrug" zählte die Polizei im vergangenen Jahr 247 Fälle. Bei dieser Masche werden meist ältere Menschen dazu gebracht, Geld und Wertgegenstände an Fremde auszuhändigen, weil angeblich Verwandte in Not sind. In dieser Sparte kam eine Schadenssumme von mehr als zwei Millionen Euro zusammen, ein Jahr zuvor waren es noch gut 1,2 Millionen Euro gewesen.

"Grundsätzlich ist im Bereich des Telefonbetrugs, von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da die Geschädigten teilweise aus Scham keine Anzeige erstatten", erläuterte das LKA. Oder beim Erkennen des Betruges werde das Telefonat beendet und die Polizei erlange davon keine Kenntnis.

Der Begriff Telefonbetrug als solcher existiert in der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht, wie das LKA erklärte. Es sei jedoch möglich, alle aktenkundigen Betrugsstraftaten nach dem Tatmittel "Telefon" und "Mobiltelefon" zu filtern. Erfasst werden so alle Arten von Betrugsdelikten - von Waren- und Warenkreditbetrug, über Anlagebetrug bis hin zu falschen Gewinnversprechen, Schockanrufen oder Anrufen von falschen Polizeibeamten.

