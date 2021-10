Saukopftunnel bei Birkenau ab Sonntag wieder offen

Bergstraße. Seit dem 20. September ist der Saukopftunnel zwischen Weinheim und Birkenau rund um die Uhr gesperrt – mit gravierenden Auswirkungen für Autofahrer. Wie Matthias Knörzer von der Straßenmeisterei des Rhein-Neckar-Kreises auf Anfrage mitteilte, stünden die Arbeiten im Tunnel planmäßig vor dem Abschluss. Spätestens am Sonntag, 3. Oktober, um 5 Uhr werde der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben. „Bei optimalem Verlauf“ könne die Strecke eventuell auch schon am Samstagnachmittag geöffnet werden, so Knörzer. pro

