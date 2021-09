Saukopftunnel ab Montag gesperrt

Bergstraße/Rhein-Neckar. Der Saukopftunnel an der B 38 zwischen Weinheim und Birkenau wird am Montag, 20. September, für zwei Wochen gesperrt. Gründe dafür sind eine technische Überprüfung sowie Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Am Sonntag, 3. Oktober, gegen 5 Uhr morgens, wird der Tunnel voraussichtlich wieder für den Verkehr freigegeben, teilte das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mit. Die Umleitung erfolgt jeweils über die L 3408 (alte B 38) und wird ausgeschildert. Aufgrund von Arbeiten an der Löschwasseranlage müsse diesmal die Vollsperrung ausgeweitet werden, so dass der Tunnel auch am Tag nicht befahren werden kann. „Diese Maßnahme ist aus Sicherheitsaspekten unumgänglich, da während der Arbeiten kein Löschwasser im Tunnel zur Verfügung steht“, so die Behörde. red