Sauberer Strom für den Fuchsbau

Hallo, liebe Kinder! Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, woher der Strom kommt, den ihr und eure Familien benötigt, um zum Beispiel Elektrogeräte wie die Waschmaschine oder den Fernseher benutzen zu können? Und habt ihr vielleicht auch schon einmal den Begriff „sauberer Strom“ gehört? Vielleicht denkt ihr ja: „Naja, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose – und schmutzig ist er nicht.“ Damit liegt ihr aber falsch. Strom zu erzeugen kann durchaus Dreck verursachen, zum Beispiel dann, wenn man dazu Kohlekraftwerke benutzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil es aber heutzutage nicht mehr wirklich möglich ist, ohne Strom zu leben, der Strom aber sauber sein soll, um die Umwelt nicht zu verschmutzen und das Klima nicht zu schädigen, gibt es „Photovoltaik“ - ein schwer zu verstehendes Fremdwort, ich weiß. Also übersetzen wir das einfach in „Sonnenstrom“. Dabei wird mit Hilfe der Sonnenstrahlen Strom gemacht. Es ist jetzt auch gar nicht so wichtig, zu wissen, wie das genau funktioniert, wichtig ist: Es funktioniert! Und zwar mit sogenannten „Kollektoren“, das sind so schwarze Platten, die man sich aufs Hausdach bauen lassen kann und mit denen dann das Sonnenlicht „eingefangen“ und in Strom umgewandelt wird. Diesen Strom kann man dann im eigenen Haus nutzen.

Fred Fuchs © MM

Jetzt dürft ihr aber auch nicht denken, dieser Weg des Stromerzeugens wäre die Lösung aller Probleme, denn auch bei der Herstellung der „Kollektoren“ werden wertvolle Rohstoffe genutzt und es entsteht Abfall. Aber weniger als beispielsweise bei der Erzeugung von Strom aus Kohle. Trotzdem habe ich eine solche „Solarplatte“ auf dem Dach meines Fuchsbaus, die mich mit etwas Strom versorgt. Natürlich immer nur dann, wenn die Sonne scheint. Also staubsauge ich immer an sonnigen Tagen, um nicht nur meinen Fuchsbau, sondern auch die Umwelt möglichst sauber zu halten. cd

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2