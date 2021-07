Sattelzugmaschine im Wert von 10.000 Euro gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim. Eine auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße abgestellte weiße Sattelzugmaschine der Marke Mercedes Actros im Wert von rund 10.000 Euro, haben Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (29.07.) auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen. An dem Lastwagen ist das Kennzeichen MTK-WS 200 angebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Mercedes Actros geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.